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  • Серж Чехофф
    Жидам надо было прийти к властиПочему с мигранта...
  • ММ
    О! Придумал! Пусть мигранты платят взятки НАРОДУ! Т.е. хочет, например, мигрант поселиться в данном районе. Пусть зап...Почему с мигранта...
  • Виктор Шамшурин
    Всё можно и нужно было сделать еще вчера или даже позавчера. НО....! А как же деньги, которые при нынешнем бардаке те...Почему с мигранта...

Почему с мигрантами столько проблем? Наконец-то нам назвали причину

Почему с мигрантами столько проблем? Наконец-то нам назвали причину

На днях с очередной инициативой решения мигрантского вопроса выступил Сергей Миронов, лидер парламентской партии «Справедливая Россия – За правду».

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Комментарии
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Виктор Шамшурин
Всё можно и нужно было сделать еще вчера или даже позавчера. НО....! А как же деньги, которые при нынешнем бардаке текут невообразимыми потоками в карманы причастных к миграции??? Вы думаете все &quot;ОНИ&quot; согласятся потерять такую кормушку? НЕТ! Только одной рукой брать за яйца, а второй дубасить палкой по хребтине и оттаскивать от корыта, к которому они приросли уже.
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3 час.
М
ММ
О! Придумал! Пусть мигранты платят взятки НАРОДУ! Т.е. хочет, например, мигрант поселиться в данном районе. Пусть заплатит КАЖДОМУ жителю района за согласие поселиться здесь. И с правом отозвать свое согласие. Русский народ разбогатеет... Как то читал историю о том, как в 90-х в Ленинградской области колхозники на собрании наняли себе в работники китайцев! Китаезы работали по 12 часов в день, а колхозники как те баре, валялись.
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2 час.
Серж Чехофф
Жидам надо было прийти к власти
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52 мин.

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