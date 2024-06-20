На днях с очередной инициативой решения мигрантского вопроса выступил Сергей Миронов, лидер парламентской партии «Справедливая Россия – За правду».
Почему с мигрантами столько проблем? Наконец-то нам назвали причину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Шамшурин
Всё можно и нужно было сделать еще вчера или даже позавчера. НО....! А как же деньги, которые при нынешнем бардаке текут невообразимыми потоками в карманы причастных к миграции??? Вы думаете все "ОНИ" согласятся потерять такую кормушку? НЕТ! Только одной рукой брать за яйца, а второй дубасить палкой по хребтине и оттаскивать от корыта, к которому они приросли уже.
Ответить
3 час.
М
ММ
О! Придумал! Пусть мигранты платят взятки НАРОДУ! Т.е. хочет, например, мигрант поселиться в данном районе. Пусть заплатит КАЖДОМУ жителю района за согласие поселиться здесь. И с правом отозвать свое согласие. Русский народ разбогатеет... Как то читал историю о том, как в 90-х в Ленинградской области колхозники на собрании наняли себе в работники китайцев! Китаезы работали по 12 часов в день, а колхозники как те баре, валялись.
Ответить
2 час.
Серж Чехофф
Жидам надо было прийти к власти
Ответить
52 мин.
Свежие комментарии