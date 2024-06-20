Почему с мигрантами столько проблем? Наконец-то нам назвали причину

Виктор Шамшурин

Всё можно и нужно было сделать еще вчера или даже позавчера. НО....! А как же деньги, которые при нынешнем бардаке текут невообразимыми потоками в карманы причастных к миграции??? Вы думаете все "ОНИ" согласятся потерять такую кормушку? НЕТ! Только одной рукой брать за яйца, а второй дубасить палкой по хребтине и оттаскивать от корыта, к которому они приросли уже.