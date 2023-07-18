ДЕНЬ ИКС НАСТУПИЛ: ЧТО ИМЕННО ВЗОРВАЛИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

Игорь Кузнецов

"Зерновая" сделка была заключена по согласованию с ООН, но эта организация не смогла обеспечить исполнения договорённостей в полном формате. Почти год из Одессы шли суда с пшеницей, кукурузой, репсом и т.д., но куда? Не в Африку, а в страны ЕС. И не разблокировали наш Росбанк, находившийся в составе международной финансовой группы Société Générale до апреля 2022 года. Нет платежей на счета. Нет отгрузки наших аммиачных удобрений, зерна и т.д. Хватит, никаких переговоров до исполнения обязательств.