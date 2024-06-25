Михаил Чаплыга: Мужчин во Львове «пакуют» и бьют по ногам для хроники «сплоченного общества»

Хроники народа «единой нации» и «сплоченного общества». Украинец украинцу брат, товарищ и друг. Слава «слугам»! Слава нации! Во Львове военкомы во время уличной мобилизации били мужчину по ногам дверью буса.
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