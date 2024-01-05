В Кировоградской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что проживающим на территории ряда подконтрольных войскам нацистских формирований киевского режима регионов державы гражданам оказались слышны указывающие на введение тревожного режима звуковые сигналы.
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