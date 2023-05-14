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Из Москвы-реки выловили сумку с оружием

Из Москвы-реки выловили сумку с оружием

Telegram-канал 112 сообщает о необычном инциденте, произошедшем на Москве-реке. При попытке достать из воды арендованный электросамокат, специалисты службы безопасности по прокату электросамокатов обнаружили сумку с автоматами и боевыми патронами.

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