Захарова назвала тайную встречу по Украине "пиаром Зеленского"

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency Тайная встреча по Украине в Саудовской Аравии — это попытка привлечь внимание к режиму украинского лидера Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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