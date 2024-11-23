Советы экспертов помогут сделать так, чтобы смартфон не разряжался на морозе Ирэн ОрлонскаяВ зимний период пользователи смартфонов нередко сталкиваются с проблемой стремительной разрядки аккумулятора из-за низких температур.
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