Кадыров встретился с Никитой Журавелем, которого избил его сын из-за сожжения Корана

Кадыров назвал Журавеля агентом СБУ и пояснил причины отказа верить в его искренность. Глава Чечни Рамзан Кадыров провел еще одну встречу с поджигателем Корана Никитой Журавелем, которого ранее избил 15-летний сын Кадырова Адам .
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