Продюсер Дворцов: Ани Лорак и «Любэ» могут заблокировать YouTube за патриотизм

YouTube-каналы российских артистов с патриотической позицией вскоре могут заблокировать. При этом могут пострадать и артисты украинского происхождения, в частности, певица Ани Лорак, рассказал в интервью News.
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