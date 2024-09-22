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Царьград

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Экс-адвокат Пашаев до своего задержания служил танкистом в зоне СВО

Экс-адвокат Пашаев до своего задержания служил танкистом в зоне СВО

Он подписал контракт с Министерством обороны в феврале.Эльман Пашаев, ранее работавший адвокатом, до своего задержания исполнял обязанности командира танкового экипажа Т-80 в зоне специальной военной операции (СВО).

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