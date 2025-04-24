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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о недопуске россиян: «В лыжах и биатлоне сильное скандинавское лобби. Почему спорт надо использовать как площадку выяснения отношений с Россией?»

На данный момент российские спортсмены отстранены, в частности, от соревнований под эгидой международных федераций биатлона (IBU), лыжного спорта (FIS), санного спорта (FIL), легкой атлетики (World Athletics).

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