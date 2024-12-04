Авито Работа: в Петербурге безработица снизилась до рекордных 1,5%, а вакансий стало больше

Рынок труда в Санкт-Петербурге переживает значительные изменения. Эксперты Авито Работы заявляют, что сложившиеся изменения дают соискателям возможность выбрать наиболее комфортные условия и расширенные возможности трудоустройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии