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Авито Работа: в Петербурге безработица снизилась до рекордных 1,5%, а вакансий стало больше

Авито Работа: в Петербурге безработица снизилась до рекордных 1,5%, а вакансий стало больше

Рынок труда в Санкт-Петербурге переживает значительные изменения. Эксперты Авито Работы заявляют, что сложившиеся изменения дают соискателям возможность выбрать наиболее комфортные условия и расширенные возможности трудоустройства.

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