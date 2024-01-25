Председатель ПК ВСНП встретился с президентом Узбекистана и премьер-министром Антигуа и Барбуды

Пекин, 24 января /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в среду в Пекине провел отдельные встречи с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Антигуа и Барбуды Гастоном Брауном.
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