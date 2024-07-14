Гороскоп от Тамары Глобы на 15 июля 2024 года: не начинайте новое дело и не заводите знакомства

Тамара Глоба предсказывает для всех знаков зодиака 15 июля 2024 года спокойный и расслабляющий день. Это время будет насыщено мечтами, когда сосредоточиться на чем-то конкретном и включить логику будет непросто, но интуиция окажется особенно активной.