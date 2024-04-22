700 килограммов устриц и лобстеров в офисной мебели обнаружили таможенники на границе с Беларусью.
Белоруссия точно не морская держава?)
Комментарии
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Алексей Тан
Наследие Янкеля (Свердлова)... ярко себя проявило в 2015 - 2020 годов.. когда "союзнички"... когда открыли границу Польше... и наводняли Россию ... продукцией всего европейского полуострова, сознательно УБИВАЯ начавшее развиваться Российское С/Х.... СЯбрЯм или Белярюсям, надо бы помнить... а Русские области то ... и возвратить бы НАДОБНО... А ЭТО...
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