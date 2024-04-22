Белоруссия точно не морская держава?)

Алексей Тан

Наследие Янкеля (Свердлова)... ярко себя проявило в 2015 - 2020 годов.. когда "союзнички"... когда открыли границу Польше... и наводняли Россию ... продукцией всего европейского полуострова, сознательно УБИВАЯ начавшее развиваться Российское С/Х.... СЯбрЯм или Белярюсям, надо бы помнить... а Русские области то ... и возвратить бы НАДОБНО... А ЭТО...