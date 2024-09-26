20+ курьезных историй, которые произошли, пока люди стояли в очереди

Многим людям периодически приходится стоять в очередях: в магазинах, на почте или в поликлиниках. Для одних это время томительного ожидания, а для других — возможность влипнуть в историю, которую еще долго можно будет знакомым вместо анекдота рассказывать.
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