Иран на грани: Исламская республика всё больше похожа на поздний СССР

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Комментарии
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Владимир Сабакарь
После убийства президента Ирана уж написать пару слов про сей факт сам факт велит. Но автор зрел, как то с завязанными глазами.
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3 час.
Владимир Алтайцев
И что  в  нём интересного? Продажный  писака  , проплаченный  США, пишет херню в пользу  США, не скрывая  ликования  от бед Ирана.
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11 мин.
Владимир Алтайцев
А  вы  знаете, что этот  материал из мутной  компашки  &quot; Свободная  пресса&quot;. А  где  есть  такое название, читай  - продажная  и подлая  этим пресса.
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9 мин.
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