Иран на грани: Исламская республика всё больше похожа на поздний СССР

Владимир Сабакарь После убийства президента Ирана уж написать пару слов про сей факт сам факт велит. Но автор зрел, как то с завязанными глазами.

Владимир Алтайцев И что в нём интересного? Продажный писака , проплаченный США, пишет херню в пользу США, не скрывая ликования от бед Ирана.