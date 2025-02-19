Почему демократическая «мина замедленного действия» опаснее израильских ракет Радикально изменившая Иран исламская революция почти сразу переросла в тяжелейшую 8-летнюю войну против Ирака.
Иран на грани: Исламская республика всё больше похожа на поздний СССР
Комментарии
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Владимир Сабакарь
После убийства президента Ирана уж написать пару слов про сей факт сам факт велит. Но автор зрел, как то с завязанными глазами.
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3 час.
Владимир Алтайцев
И что в нём интересного? Продажный писака , проплаченный США, пишет херню в пользу США, не скрывая ликования от бед Ирана.
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11 мин.
Владимир Алтайцев
А вы знаете, что этот материал из мутной компашки " Свободная пресса". А где есть такое название, читай - продажная и подлая этим пресса.
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9 мин.
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