Русская армия стала заложницей успехов, и враг ударил по-настоящему: Военврач о том, чего не знают на диванах

С 2022 года характер войны на Украине менялся уже не раз и подошёл к переломному моменту. Об этом Царьграду рассказал инструктор Министерства обороны с позывным "Док", который ведёт обучающий ТГ-канал "В гостях у Дока".
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