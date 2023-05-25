СМИ сообщили о задержании 19-летнего молодого человека под Брянском за намерение примкнуть к террористам

В Брянской области при попытке пересечения границы с Украиной был задержан 19-летний мужчина. Он хотел вступить в ряды террористического «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в РФ организация).
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