Федеральное агентство новостей №1

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СМИ сообщили о задержании 19-летнего молодого человека под Брянском за намерение примкнуть к террористам

СМИ сообщили о задержании 19-летнего молодого человека под Брянском за намерение примкнуть к террористам

В Брянской области при попытке пересечения границы с Украиной был задержан 19-летний мужчина. Он хотел вступить в ряды террористического «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в РФ организация).

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