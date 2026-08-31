СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

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В Свиблове прошёл плановый обход территории

В районе Свиблово состоялся запланированный обход территории, в котором приняли участие представители управы, муниципальные депутаты, сотрудники ГБУ «Жилищник района Свиблово» и активные жители.

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