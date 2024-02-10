В Красноярском крае сотрудница банка не позволила запуганной мошенниками женщине стать жертвой обмана

В Канске руководство территориального органа внутренних дел поблагодарило Ксению Компаниец, сотрудницу кредитно-финансовой организации, которая не позволила запуганной мошенниками 65-летней женщине стать жертвой обмана.
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