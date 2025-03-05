Четверо боевиков ликвидированы в пригороде Махачкалы

В пригороде Махачкалы в результате спецоперации нейтрализованы четверо боевиков. По имеющимся данным, они были связаны с ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в РФ).
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