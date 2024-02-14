Точные даты сильных магнитных бурь в марте 2024 года: календарь ударов Евгения КомароваНаучные исследования показывают, что магнитные бури могут оказывать влияние на магнитосферу Земли, приводя к разнообразным последствиям.
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