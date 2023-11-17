VGTimes: в Steam вышел клон Vampire Survivors про ящеров и древних русов

В цифровом магазине Steam состоялся релиз игры "Древние Ящеры Против Русов: Битва за Гиперборею". Это российский проект, вдохновленный Vampire Survivors и мемами про древних ящеров и русов, сообщает портал VGTimes.
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