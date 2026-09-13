Митрополит Тихон объяснил, как говорить с родственниками о смерти

Митрополит Орловский и Болховский Тихон рассказал, как деликатно говорить о смерти с родственниками и подготовить их к исповеди и причастию.
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