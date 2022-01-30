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Эвандер Кэйн о дебюте за «Эдмонтон»: «Приятно внести свой вклад, так и будет продолжаться, надеюсь. Немного заржавел, конечно»

Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кэйн прокомментировал свой дебют за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (7:2).

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