Боец Немков победил Каппелоццу и получил пояс чемпиона из рук Майка Тайсона

Российский боец смешанных единоборств и самбист, экс-чемпион Bellator MMA в полутяжелом весе Вадим Немков одержал досрочную победу над соперником из Бразилии — Бруно Каппелоцца не смог выдержать удушающий прием россиянина.
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