Обвиняемого в мошенничестве на миллиарды бизнесмена попросили поместить в СИЗО

Обвиняемого в мошенничестве на 8 млрд рублей Бабояна просят поместить в СИЗО Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит изменить меру пресечения 46-летнему бизнесмену Роману Бабояну, обвиняемому в мошенничестве на восемь миллиардов рублей.
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