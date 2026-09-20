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«Зенит» обратился в ЭСК насчет эпизодов с голом «Локомотива» и неназначенным пенальти после попадания мяча в руку Бабкину

« Зенит » обратился в ЭСК РФС насчет двух эпизодов матча Альфа-Банк РПЛ против « Локомотива » (2:1).

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