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Чехович о 2:3 с «Северсталью»: «Локомотив» не хватало реализации, подвели удаления»

Иван Чехович оценил поражение «Локомотива» от «Северстали» (2:3). Команды сыграли в рамках 1-го тура Кубка Башкортостана.

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