Из найма в собственный бизнес: 7 признаков, что у вас всё получится

Хотите зарабатывать не на 20 тысяч рублей больше, а в 2-3 раза? Устали от переработок, которые не оплачиваются, и другого корпоративного беспредела? Возможно, пора делать следующий шаг и открывать свой бизнес.
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