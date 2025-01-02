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Брисбен (ATP). 1/4 финала. Джокович сыграет с Опелкой. Димитров – с Томпсоном

Брисбен (ATP). 1/4 финала. Джокович сыграет с Опелкой. Димитров – с Томпсоном

Сетка турнира здесь. Brisbane International presented by Evie Брисбен, Австралия 29 декабря 2024 – 5 января 2025 ATP 250 Призовой фонд – 766 290 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Николас Харри (Чили)  Иржи Лехечка (Чехия) Дата проведения 3 января, 05.

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