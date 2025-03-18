Трамп рассказал о согласовании многих элементов финальной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие аспекты соглашения по Украине уже согласованы.«Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются», — написал он 18 марта на своей странице в социальной сети Truth Social.
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