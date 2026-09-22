ФПБК призвал запретить концерты в России до окончания СВО

Глава ФПБК Виталий Бородин предложил запретить концерты в России до окончания СВО. На фоне инцидента с Лолитой в Сочи, он подчеркнул риск для безопасности и предложил властям отказывать организаторам в проведении мероприятий.
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