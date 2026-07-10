В АТОР назвали фейком сообщения о том, что россиянам запретят свободно выезжать из страны

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что впервые слышит о якобы скором введении выездных визВ Ассоциации туроператоров (АТОР) назвали фейком сообщения о том, что россиянам хотят запретить свободный выезд из страны под предлогом усиления безопасности граждан за рубежом.