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 «Пушкинская карта»: в Миллерово прошел цикл краеведческих портретов «Легенда Дона – Матвей Платов»

В ходе мероприятий старшеклассники города и района познакомились со страницами биографии полководца, принимавшего участие во всех войнах Российской империи конца 18 – начала 19 века, и удостоенного почти всех русских и многих зарубежных наград.

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