«Ситуация непредсказуема, риски эскалации высоки»

НАТО расширяет присутствие на Балтике, а Финляндия готовится к затяжным конфликтам. Финская телекоммуникационная компания Elisa объявила в понедельник об успешном окончании ремонта двух подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, поврежденных в конце декабря.