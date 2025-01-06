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«Ситуация непредсказуема, риски эскалации высоки»

«Ситуация непредсказуема, риски эскалации высоки»

НАТО расширяет присутствие на Балтике, а Финляндия готовится к затяжным конфликтам. Финская телекоммуникационная компания Elisa объявила в понедельник об успешном окончании ремонта двух подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, поврежденных в конце декабря.

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