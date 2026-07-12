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Дончич «настойчиво добивался» перехода Кесслера в «Лейкерс» (Франко)

Звездный защитник « Лейкерс » Лука Дончич поспособствовал одной из ключевых сделок команды в межсезонье-2026.

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