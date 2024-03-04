Изменения во дворе на Стартовой поразят жителей

Что ждёт Лосиноостровский район, рассказал глава управы Роберто Леонов В этом году в Лосиноостровском районе начнётся строительство важной эстакады через пути Ярославского направления железной дороги, запланировано большое благоустройство на Стартовой улице, ударными темпами продолжится программа реновации.