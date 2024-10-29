Названа самая высокооплачиваемая профессия среди рабочих специалистов

Лидируют дальнобойщики Аналитики сервиса «Авито Работа» выяснили, какие профессии среди рабочих и линейных специалистов стали самыми высокооплачиваемыми по итогам третьего квартала 2024 года, сообщает RT.
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