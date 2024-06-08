«Более страшное»: в Киеве забили тревогу из-за новой напасти

Многие украинцы воспринимают аварийные отключения электричества как нечто более страшное, чем даже вооруженный конфликт в стране, с большой вероятностью они будут уезжать за границу, заявил в эфире издания «Украинская правда» экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
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