UFC Fight Night 205: Андраде – Лемос, Романов против Шермана и другие бои

В ночь на 24 апреля в Лас-Вегасе пройдет UFC Fight Night 205, в главном событии которого экс-чемпионка промоушена Джессика Андраде встретится с Амандой Лемос.

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