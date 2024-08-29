В Коченевском районе по нацпроекту БКД завершили ремонт выезда к федеральной трассе

В Коченевском районе Новосибирской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подрядчики завершили укладку асфальтобетонного покрытия дороги «1394 км а/д "Р-254" - Лесная Поляна».
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