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В Коченевском районе по нацпроекту БКД завершили ремонт выезда к федеральной трассе

В Коченевском районе по нацпроекту БКД завершили ремонт выезда к федеральной трассе

В Коченевском районе Новосибирской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подрядчики завершили укладку асфальтобетонного покрытия дороги «1394 км а/д "Р-254" - Лесная Поляна».

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