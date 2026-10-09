Экс-тренер МЮ Фергюсон признался, что задумывается о смерти

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признался, что мысли о смерти заставляют его задумываться, успеет ли он увидеть открытие нового стадиона клуба.
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