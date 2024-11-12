Журналист Кэмерон Уилсон, который уже 15 лет живет в Китае и пишет для World Soccer, The Guardian, AFP и Sunday Times,Журналист Кэмерон Уилсон, который уже 15 лет живет в Китае и пишет для World Soccer, The Guardian, AFP и Sunday Times,— Слуцкий в России часто критиковал судейство.