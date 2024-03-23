Надо было слушать Путина: Пашиняну от турецких спецслужб поступил преступный приказ

Власти Армении готовят население к сдаче очередных территорий, чтобы избежать новой войны. Но на выполнении этого требования, как уверен Семён Багдасаров, Баку не остановитсяАзербайджанское руководство требует от Армении передать ему сёла в Тавушской области.