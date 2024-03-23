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Царьград

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Надо было слушать Путина: Пашиняну от турецких спецслужб поступил преступный приказ

Надо было слушать Путина: Пашиняну от турецких спецслужб поступил преступный приказ

Власти Армении готовят население к сдаче очередных территорий, чтобы избежать новой войны. Но на выполнении этого требования, как уверен Семён Багдасаров, Баку не остановитсяАзербайджанское руководство требует от Армении передать ему сёла в Тавушской области.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Пипец армянии.. Ждём..
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6 час.
ВД
Вовладар Даров
Что и требовалось доказать слив Армении идет по полной!!!!
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3 час.

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