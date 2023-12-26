Киркоров не стал отрицать вину в инциденте с нападением: что будет дальше

Адвокат Александр Добровинский дал комментарий о ситуации. Филипп Киркоров Komsomolskaya Pravda/Global Look PressНа волне обсуждения участия Филиппа Киркорова в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой всплыли подробности инцидента, который певец пытался скрыть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии