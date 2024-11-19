«Страна.ua»: одесситы перекрыли движение из-за отсутствия света в домах

Перекрыли движение транспорта, заблокировав проезжую часть на одной из улиц, жители Одессы, возмущенные отсутствием электроэнергии в их домах из-за нерасторопностью местных властей, 19 ноября сообщает украинское издание «Страна.
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