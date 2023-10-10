Серийная Lada Vesta c мотором под 200 л.с. может стать реальностью

Lada Vesta Sportline с мотором 1,6 мощностью 118 л.с. появится в продаже в ноябре. В 2024 году запланирован выход более мощной Vesta Sport с двигателем 1,8 мощностью 145 л.
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