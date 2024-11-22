НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Медведев
    А кто-то вообще будет смотреть предлагаемые стране "Голубые огоньки"?Лично я свой "ящик" выбросил в 2021 году:его отс...Кристина Орбакайт...
  • Владимир Витковский
    ... а кому нужно это обрыгайте?!Кристина Орбакайт...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Его бы слова да БОГУ в уши... Но как показала история, с индейцами тоже договаривались, заключали меморандумы и догов...Жозеп Боррель зая...

В Петербурге резко подскочили зарплаты творческих специалистов

В Петербурге резко подскочили зарплаты творческих специалистов

Показатель подрос на 35 процентов Осенью в Петербурге зарплаты работников социальной сферы, искусства и культуры подросли на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигли в среднем 78 666 рублей, рассказали аналитики сервиса «Авито работа».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх