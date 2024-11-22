В Петербурге резко подскочили зарплаты творческих специалистов

Показатель подрос на 35 процентов Осенью в Петербурге зарплаты работников социальной сферы, искусства и культуры подросли на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигли в среднем 78 666 рублей, рассказали аналитики сервиса «Авито работа».